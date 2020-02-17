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Эвакуацию украинцев из Уханя отложили, "Нафтогаз" направил в Гаагу документы о взыскании с РФ $8 млрд. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 17 февраля.

Из Уханя готовятся вывезти 49 украинцев
Из Уханя готовятся вывезти 49 украинцев
Фото: ЕРА

Эвакуация из очага инфекции

Вылет в Украину самолета из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции, перенесен на 20 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Планируется вывезти 49 украинцев и примерно 25 граждан иностранных государств.

На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут, подчеркнул Ляшко.

Заражаться стали меньше

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались.

При этом в ВОЗ отметили тенденцию к снижению количества зараженных.

Мемориал в Борисполе

На территории аэропорта Борисполь заложили мемориальный камень на месте, где будет открыт сквер и монумент памяти погибших на борту авиалайнера Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране 8 января.

После церемонии министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев будет вести переговоры о размере компенсаций семьям погибших в результате крушения самолета МАУ от имени всех стран, чьи граждане стали жертвами авиакатастрофы.

Протест МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в Украине Александра Лукашика и выразило протест из-за задержания украинских рыбаков сотрудниками "управления ФСБ России" в аннексированном Крыму. Лукашику передали требование безотлагательно освободить рыбаков, судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.

"Нафтогаз" требует компенсаций

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" и шесть предприятий группы подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Убытки, нанесенные незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогазу" в 2014 году, вместе с процентами оцениваются примерно в $8 млрд.

"Топ-100" от Кабмина

Кабинет Министров Украины опубликовал отчет о выполнении своей программы, выделив 100 важнейший достижений. Планируется, что документ будет представлен в Раде 21 февраля.

Теги: Китай, Кабинет Министров, МИД Украины, ВОЗ, Борисполь, НАК Нафтогаз, переговоры, эвакуация, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране, коронавирус 2019-nCoV, Covid-19
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