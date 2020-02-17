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"Нафтогаз" подал документы в Гаагу по поводу захвата РФ активов в Крыму и обосновал, почему она должна выплатить $8 млрд

Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы "Нафтогаз України" в Крыму, но утверждает, что не должна ничего компенсировать НАК, сообщили в пресс-службе украинской компании.

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В "Нафтогазі" сообщили, что РФ впервые появилась в арбитраже в январе 2017 года, а затем в течение почти трет уклонялась от участия в процессе
В "Нафтогазі" сообщили, что РФ впервые появилась в арбитраже в январе 2017 года, а затем в течение почти трет уклонялась от участия в процессе
Фото: ЕРА

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" и шесть компаний группы подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом 17 февраля проиформировала пресс-служба НАК в Twitter.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году, – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд. Рассмотрение нашего дела арбитражем происходит в два этапа. На первом трибунал определил, имеет ли право рассматривать это дело. И в феврале 2019 установил, что Россия должна отвечать за незаконный захват наших активов. На втором этапе арбитраж определяет сумму компенсации", – отметили в компании.

В НАК добавили, что РФ впервые появилась в арбитраже в январе 2017 года, а затем в течение почти трет уклонялась от участия в процессе.

"В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни одного альтернативного расчета убытков. Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза", но утверждает, что не должна ничего компенсировать", – рассказали в пресс-службе

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. Глава украинской компании Андрей Коболев отмечал, что судебный процесс в Гааге может быть более длительным и сложным, чем Стокгольмский арбитраж с "Газпромом".

Интересы НАК "Нафтогаз" по Крыму представляет компания Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США).

Сумму компенсации в размере около $8 млрд в "Нафтогазі" называли еще в марте 2019 года. В компании подчеркивали, что расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами.

Теги: Газпром, Россия, Крым, НАК Нафтогаз, аннексия, выплаты, Российская Федерация
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