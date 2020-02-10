"Нафтогаз" завершает подготовку документов в арбитраж против РФ из-за потери активов в Крыму – Витренко

"Нафтогаз" требует через суд, чтобы РФ выплатила Украине около $8 млрд компенсации за потерю активов из-за оккупации Крыма, рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Витренко: Арбитражный процесс длится уже несколько лет Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" готовится подавать в европейский арбитражный суд новый пакет документов в рамках процесса против России за потерю активов в аннексированном Крыму. Об этом 10 февраля в Facebook заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс длится уже несколько лет", – написал Витренко.

Он уточнил, что в арбитраже по крымским активам "Нафтогазу" противостоит Россия, а не "Газпром".

"Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с "Газпромом", которое "Нафтогаз" заключил в декабре", – отметил Витренко.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний, среди которых "Чорноморнафтогаз", подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.

1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК "Нафтогаз України" своих активов в Крыму. Витренко заявлял, что следующий шаг – решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую требует "Нафтогаз", составляет около $8 млрд с процентами.