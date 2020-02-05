Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабмину в течение двух недель подготовить проекты документов по реализации инфраструктурных проектов за счет денег, которые "Нафтогаз України" получил от компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Президент предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз України" получил от компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – отметил Зеленский.

Он предложил Кабинету Министров подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Кроме того, президент добавил, что в ближайшее время нужно урегулировать вопрос по задолженности горнякам и разработке концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что по состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз" в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

30 января глава НАК Андрей Коболев сообщил, что полученные от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах "Нафтогазу".