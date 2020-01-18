Витренко: Команда, занимавшаяся все эти годы противостоянием с "Газпромом", состояла из 5–10 человек, а в "Нафтогазі" работает 80 тысяч

Витренко: Мы на деле пытаемся показать, что получается, когда профессиональные, честные люди отвечают за конкретное дело Фото: ЕРА

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в спорах с "Газпромом" его команда получила успех вопреки "совковой" системе компании.

"Мы на деле пытаемся показать, что получается, когда профессиональные, честные люди отвечают за конкретное дело. Между прочим, команда, которая все эти годы занималась противостоянием с "Газпромом", состояла из 5–10 человек, в то время как в "Нафтогазі" работает 80 тысяч человек", – сказал он.

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28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз" в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Витренко был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Он говорил, что топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд.