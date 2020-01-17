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Витренко: Спор с Коболевым? Я с самого начала говорил: "Нафтогаз" – часть совковой системы

В интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что "совковый интерьер" в здании компании – результат деятельности главы "Нафтогазу" Андрея Коболева.

Витренко и Коболев (на фото справа) являются топ-менеджерами "Нафтогазу"
Витренко и Коболев (на фото справа) являются топ-менеджерами "Нафтогазу"
Фото: Natasha Chegusova / Facebook

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в интервью изданию "ГОРДОН" объяснил, что они с главой компании Андреем Коболевым по-разному смотрят на деятельность "Нафтогазу".

Витренко спросили, не давит ли на него "мрачная атмосфера" с "совковым интерьером" в здании, принадлежащем "Нафтогазу".

"Да, ужас, совок. Знаете, в чем в том числе заключался мой спор с Коболевым? Я с самого начала говорил: "Нафтогаз" – часть совковой системы, компанию надо трансформировать, в том числе чтобы мы могли реализовывать потенциал добычи, чтобы могли бороться с "Газпромом", – сказал исполнительный директор.

По его словам, "процесс преобразования компании" долго откладывался из-за проблем.

"Наконец-то в 2018 году мы с самой крупной и дорогой в мире консалтинговой компанией разработали проект трансформации, который должен был превратить "Нафтогаз" в нормальную, современную, эффективную компанию... У нас с Коболевым были разные взгляды на то, как быстро и глубоко нужно проводить трансформацию "Нафтогазу" и стоит ли ее делать вообще. В какой-то момент я отошел в сторону и сказал Коболеву: "Окей, считаешь, что нужно делать так – делай, в конце концов, ты начальник". Результат вы видите в том числе по интерьеру", – отметил Витренко.

Он объяснил, что "Коболев – начальник, он занимается, скорее, политическими вопросами".

"Я – специалист и профессионал, который занимается арбитражем, транзитом и отношениями с "Газпромом" как на глобальном, так и на оперативном уровне", – подчеркнул Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

25 июля 2019 года "Экономическая правда" опубликовала отчет отдела маркетинговых исследований "Нафтогазу", в котором говорилось о скрытом конфликте в руководстве компании, который касался организационной трансформации НАК. Изначально этим процессом занимался Витренко, однако 13 ноября 2018 года его полномочия в компании урезали.

Коболев подтвердил, что Витренко является его оппонентом.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, конфликт, Юрий Витренко
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