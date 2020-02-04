Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кабмин предложил приостановить выплату премий топ-менеджерам "Нафтогазу" – СМИ

В письме, которое поступило в набсовет НАК "Нафтогаз України", говорится, что правительство хочет изучить вопрос корректности выплаты премий членам правления компании. Об этом сообщило издание LB.ua.

Топ-менеджмент "Нафтогазу" рассчитывал на премии в размере 1% от $2,9 млрд
Топ-менеджмент "Нафтогазу" рассчитывал на премии в размере 1% от $2,9 млрд
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины попросил наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом 4 февраля сообщило издание LB.ua со ссылкой на информированный источник.

В письме, которое Кабмин направил набсовету, говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

27 декабря 2019 года "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по итогам разбирательств в Стокгольме и с учетом пени.

8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что топ-менеджмент "Нафтогазу" получит премии в размере 1% от этой суммы. 

Теги: Газпром, Кабинет Министров, НАК Нафтогаз, премия, Стокгольмский арбитраж, Набсовет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS