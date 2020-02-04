Кабмин предложил приостановить выплату премий топ-менеджерам "Нафтогазу" – СМИ

В письме, которое поступило в набсовет НАК "Нафтогаз України", говорится, что правительство хочет изучить вопрос корректности выплаты премий членам правления компании. Об этом сообщило издание LB.ua.

Топ-менеджмент "Нафтогазу" рассчитывал на премии в размере 1% от $2,9 млрд Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины попросил наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" приостановить выплату премий топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом 4 февраля сообщило издание LB.ua со ссылкой на информированный источник.

В письме, которое Кабмин направил набсовету, говорится, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что глава "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение.

Коболев заявил, что перевел свою премию матери в США.

27 декабря 2019 года "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по итогам разбирательств в Стокгольме и с учетом пени.

8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что топ-менеджмент "Нафтогазу" получит премии в размере 1% от этой суммы.