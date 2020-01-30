Коболев рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от "Газпрома"

Решение, куда потратить деньги, полученные от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, будет принято после дискуссии с правительством относительно стратегии НАК "Нафтогаз", сказал глава НАК Андрей Коболев.

Коболев сказал, что компания пока не объявляет своих планов на использование полученных от "Газпрома" денег, так как считает это "некорректным" Фото: ЕРА

Полученные от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах "Нафтогазу". Об этом в интервью "Украина 24", опубликованном на YouTube-канале "Нафтогазу", сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Об использовании денег, полученных от "Газпрома", которые сейчас находятся на счетах "Нафтогазу", мы ждем дискуссии с правительством относительно стратегии "Нафтогазу", после чего будет принято решение, как эти деньги можно оптимально потратить", – заявил Коболев.

Он подчеркнул, что компания пока не объявляет своих планов на использование полученных от "Газпрома" денег, так как считает это "некорректным".

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз" в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.