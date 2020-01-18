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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Витренко: В Британии русские сразу согласились перечислить сотни миллионов долларов, чтобы мы не арестовали их активы

Как заявил в интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, российский "Газпром" решил выплатить Украине часть компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем, чтобы в Великобритании не арестовали активы "Южного потока" и "Северного потока".

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Витренко: Русские сразу сами согласились перечислить на счет английского суда сотни миллионов долларов, которые автоматически попали к нам после того, как закончилось рассмотрение апелляции на решение Стокгольмского арбитража
Витренко: Русские сразу сами согласились перечислить на счет английского суда сотни миллионов долларов, которые автоматически попали к нам после того, как закончилось рассмотрение апелляции на решение Стокгольмского арбитража
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" без промедлений согласился выплатить Украине несколько сотен миллионов долларов, когда НАК "Нафтогаз" начал процесс обременения акций и других активов российской компании в странах Европы, в частности в Великобритании.

Об этом исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил в интервью изданию "ГОРДОН"

"В Великобритании, чтобы мы не арестовали их активы, русские сразу сами согласились перечислить на счет английского суда сотни миллионов долларов, которые автоматически попали к нам после того, как закончилось рассмотрение апелляции на решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу", – сказал он. 

По словам Витренко, в Великобритании находятся "суперважные" для "Газпрома" активы. 

"Например, активы "Южного потока" и "Северного потока", а это реальные газопроводы, по которым идет газ и по которым каждый квартал выплачиваются дивиденды. Это огромные суммы, почти $150 млн каждый квартал. То есть это реальные активы, а не просто бумажки. Для того, чтобы иметь возможность распределить дивиденды, они согласились перечислить сотни миллионов долларов на счет в банке, которые к нам автоматически попадают", – добавил он. 

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня"Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

27 декабря НАК заявил, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже "Газпром" выплатил Украине в общей сложности $5 млрд.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Великобритания, арест, НАК Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж, активы, выплаты, Юрий Витренко
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