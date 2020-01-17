Операторы "Северных потоков" попросили Германию вывести их из-под действия газовой директивы

Решение Федерального сетевого агентства Германии по исключению газопроводов "Северный поток" из-под действия европейской газовой директивы должно быть принято до 23 мая 2020 года.

По правилам директивы, оператором "Северного потока – 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания Фото: ЕРА

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями "Газпрома" и операторами газопроводов "Северный поток", подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Заявление "Северного потока" должны рассмотреть до 23 мая, после консультаций со странами – участницами ЕС, пишет издание, ссылаясь на документы агентства.

15 апреля Совет Евросоюза утвердил проект поправок к газовой директиве, которая будет регулировать работу морских газопроводов из третьих стран в Европе. Одобрение Советом ЕС было последним шагом в принятии правил, регулирующих внутренний газовый рынок Европейского союза.

Газовая директива была принята Европарламентом 4 апреля. Согласно ей, новые и уже действующие морские газопроводы из стран, не входящих в ЕС (в том числе "Северный поток – 2"), должны соответствовать правилам, которые сейчас распространяются на внутренние трубопроводы.

После ее обнародования государствам – членам ЕС дали девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с этой директивой.

Бундестаг имплементировал директиву в ноябре 2019 года.

Согласно внутренним европейским нормам, нельзя, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая добывает и продает его. Новая газовая директива распространяет эти правила на газопроводы, которые идут в Европейский союз из других стран. Таким образом, оператором "Северного потока – 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания.

Ограничения касаются газопроводов, которые введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. До этой даты все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль.

Правки, с которыми Германия включила директиву в свое законодательство, предполагают, что директива не будет применяться к первому "Северному потоку", а затронет "Северный поток – 2". Также в законопроекте указываются условия для исключения из нового регулирования, что может использоваться Россией, писала "Немецкая волна".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.