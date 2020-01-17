Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Операторы "Северных потоков" попросили Германию вывести их из-под действия газовой директивы

Решение Федерального сетевого агентства Германии по исключению газопроводов "Северный поток" из-под действия европейской газовой директивы должно быть принято до 23 мая 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По правилам директивы, оператором "Северного потока 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания
По правилам директивы, оператором "Северного потока – 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания
Фото: ЕРА

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями "Газпрома" и операторами газопроводов "Северный поток", подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Заявление "Северного потока" должны рассмотреть до 23 мая, после консультаций со странами – участницами ЕС, пишет издание, ссылаясь на документы агентства. 

15 апреля Совет Евросоюза утвердил проект поправок к газовой директиве, которая будет регулировать работу морских газопроводов из третьих стран в Европе. Одобрение Советом ЕС было последним шагом в принятии правил, регулирующих внутренний газовый рынок Европейского союза.

Газовая директива была принята Европарламентом 4 апреля. Согласно ей, новые и уже действующие морские газопроводы из стран, не входящих в ЕС (в том числе "Северный поток – 2"), должны соответствовать правилам, которые сейчас распространяются на внутренние трубопроводы. 

После ее обнародования государствам – членам ЕС дали девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с этой директивой.

Бундестаг имплементировал директиву в ноябре 2019 года.

Согласно внутренним европейским нормам, нельзя, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая добывает и продает его. Новая газовая директива распространяет эти правила на газопроводы, которые идут в Европейский союз из других стран. Таким образом, оператором "Северного потока – 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания.

Ограничения касаются газопроводов, которые введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. До этой даты все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль.  

Правки, с которыми Германия включила директиву в свое законодательство, предполагают, что директива не будет применяться к первому "Северному потоку", а затронет "Северный поток – 2". Также в законопроекте указываются условия для исключения из нового регулирования, что может использоваться Россией, писала "Немецкая волна".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.

Теги: Газпром, Россия, Германия, газопровод, Северный поток, Евросоюз, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе". Димопулос показала четырехмесячную дочь
"Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе". Димопулос показала четырехмесячную дочь
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой напоил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой напоил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS