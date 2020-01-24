Коболев: Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сказал, что чтобы не было вопросов к его зарплате, нужно вернуть деньги "Газпрому", которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сказал "Радіо Свобода", что зарплату ему установил набсовет компании на рыночных основаниях.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату – взять $5 млрд, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов бонусов. Самый простой путь. Серьезно", – сказал Коболев.

Он отказался комментировать размер своей зарплаты, а также размер зарплат своих коллег.

МУЛЬТИМЕДИА

Видео: radiosvoboda.org

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз" в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

В течение 2018 года Коболев заработал 286,5 млн грн, из которых 261 млн он получил за победу в Стокгольмском арбитраже, отмечает "Радіо Свобода".