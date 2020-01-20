"Газпром" заявил, что с его активов в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге снят арест, наложенный по иску "Нафтогазу"

Обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогазу України", сняты; это явилось частью пакетной сделки, подписанной российской и украинской сторонами 31 декабря, утверждают в концерне.

Аресты и обеспечительные меры на активы российского газового монополиста "Газпром" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты. Об этом говорится в сообщении "Газпрома", которое 20 января приводит ТАСС.

Ограничения в этих юрисдикциях были наложены по иску компании "Нафтогаз України".

Российский холдинг отмечает, что обязательства "Газпрома", South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. в Великобритании были прекращены приказом суда от 14 января.

Кроме того, адвокаты "Нафтогазу" 10 января направили письма в адрес адвокатов "Газпрома" и нидерландских компаний группы "Газпром" о снятии арестов в Нидерландах.

11 января "Нафтогаз" и "Газпром" подписали акты об отзыве требования в отношении арестов активов в Люксембурге.

Эти действия являются достаточными для снятия арестов, утверждают в РФ.

Снятие арестов было частью пакетной сделки, которую российская и украинская стороны подписали в ночь на 31 декабря, напомнили в "Газпроме".

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен был выплатить"Нафтогазу" $2,56 млрд. С 1 марта 2018 года на сумму долга "Газпрома" насчитывалась пеня.

"Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и Люксембурге.

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва сторонами арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. 27 декабря НАК заявил, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже "Газпром" перечислил Украине транш в размере $2,9 млрд, а в общей сложности – $5 млрд.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия по итогам трехсторонних переговоров подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.