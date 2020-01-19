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Витренко: У "Газпрома" нет суверенного иммунитета и его активы за рубежом можно забрать в счет погашения долга

Если бы российский "Газпром" мог "наплевать" на международные обязательства, его юристы не подавали бы апелляции в юрисдикциях, где Украина начала процесс ареста активов компании, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

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В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому"
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому"
Фото: EPA

Украина уверена в выполнении российским "Газпромом" обязательств по транзитному контракту, поскольку у российской компании нет суверенного иммунитета за границей и ее активы могут изыматься в счет возможного долга. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказал исполнительный директор "Нафтогазу України" Юрий Витренко.

"Что касается нашей уверенности в выполнении той стороной своих обязательств… Есть большая разница между невыполнением обязательств со стороны России как государства и невыполнением обязательств со стороны "Газпрома" как коммерческой компании. У "Газпрома" нет так называемого суверенного иммунитета, и его активы за рубежом (а таких активов много) можно забрать в счет погашения долга, что мы успешно начали делать и завершили бы в случае неподписания контракта о транзите газа", – заявил Витренко.

Он сказал, что, если бы "Газпром" мог "наплевать" на свои международные обязательства, его представители не подавали бы апелляций во всех юрисдикциях, где Украина начала арест активов компании.

"А у России везде есть очень высокооплачиваемые юристы, которые борются, используя каждую возможность и цепляясь за каждую букву. К слову, если бы на международные арбитражи можно было наплевать, то на нормандском саммите или в рамках трехсторонних переговоров русские не ставили бы первым условием отказ от арбитражей. То есть для них это была большая проблема, а для нас – серьезный аргумент в переговорах", – отметил Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полную версию интервью

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить"Нафтогазу" $2,56 млрд. С 1 марта 2018 года на сумму долга "Газпрома" насчитывалась пеня.

"Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и Люксембурге.

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. 27 декабря НАК заявил, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже "Газпром" выплатил Украине в общей сложности $5 млрд.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. 30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, транзит
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