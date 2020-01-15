"Наші гроші" сообщили о полумиллиардном долге компаний Ахметова перед правительством, в ДТЭК опровергли

"Наші гроші" заявили, что компании группы ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова с конца 2019 года не платят за транспортировку электроэнергии. В ДТЭК назвали эту информацию неправдивой и сообщили, что рассматривают возможность подачи иска против журналистов.

В ДТЭК считают, что "Наші гроші" "систематически публикуют ложную информацию" об одной из компаний группы Фото: ДТЕК - DTEK / Facebook

По состоянию на 10 января компании группы ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова задолжали украинскому правительству 544,48 млн грн. Об этом сегодня написало издание "Наші гроші", ссылаясь на источник в правительственных структурах.

По данным журналистов, фирмы Ахметова перестали платить за услуги передачи электричества государственной компании "Укрэнерго" в конце 2019 года.

Больше всего – 362,50 млн грн – государству задолжала D.Trading, которая не платит за транспортировку электроэнергии с ноября, рассказал собеседник издания. "ДТЭК Западэнерго" должна почти 118,86 млн грн, еще 63,12 млн грн не выплатила "ДТЭК Павлоградуголь", сказано в сообщении.

Как рассказал источник "Наших грошей", общий долг клиентов "Укрэнерго" составил 1,33 млн грн.

По данным журналистов, государственное ОАО "Харьковоблэнерго" и принадлежащая ему компания "Харьковэнергосбыт" накопили 222,04 млн грн долга перед "Укрэнерго", госпредприятие "Укринтерэнерго" – 99,16 млн грн; еще 59 млн грн задолженности образовалось у компании "Энергетическая Украина ЕК", 41 млн грн – у "Николаевоблэнерго".

Пресс-служба ДТЭК заявила, что эта информация не соответствует действительности и является "целенаправленной атакой" на репутацию компании, сообщает "Экономическая правда".

"D.Trading осуществляет все платежи за передачу электроэнергии. Долг, который приписывается компании, связан с операциями экспорта и импорта электроэнергии. Типовой договор о предоставлении услуг по передаче электроэнергии не определяет объемы электроэнергии при экспорте, импорте, транзите, как базу для начисления оплаты за услугу по передаче. При этом он устанавливает, что все отношения, не урегулированные договором, регулируются законодательством", – сказано в заявлении.

В компании сообщили, что 15 января состоится публичное обсуждение внесения изменений в кодекс системы передачи в части установления такой оплаты на услуги по передаче при экспорте электроэнергии.

"Ни один экспортер электроэнергии в Украине не оплачивает услуги по передаче. Такие платежи, в соответствии с европейским законодательством, считаются дополнительной пошлиной, что не соответствует условиям Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", – добавили в ДТЭК.

Пресс-служба компании отметила, что ДТЭК рассматривает возможность подачи иска против "Наших грошей". По мнению компании, издание "систематически публикует ложную информацию о D.Trading".