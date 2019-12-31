Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест – директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго"

Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси за второе полугодие составил 1142 млн кВт-ч, и, поскольку производителям из Украины не разрешено поставлять электроэнергию в Беларусь и Россию, то на эту величину должно быть сокращено производство на ТЭС внутри Украины, заявила директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ирина Милютина: Даже самые общие подсчеты указывают на катастрофический урон, нанесенный Украине необдуманными (или, что хуже осознанными) действиями лоббистов импорта электроэнергии
Ирина Милютина: Даже самые общие подсчеты указывают на катастрофический урон, нанесенный Украине необдуманными (или, что хуже – осознанными) действиями лоббистов импорта электроэнергии
Фото: Iryna Miliutina / Facebook

Импорт электроэнергии из России и Беларуси, начатый благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались невостребованными. Такие цифры привела директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина на своей странице в Facebook.

"Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси за второе полугодие составил 1142 млн кВт-ч. Поскольку производителям из Украины не разрешено поставлять электроэнергию в Беларусь и РФ, то на эту величину должно быть сокращено производство на ТЭС внутри Украины", – отметила она.

По информации Милютиной, импорт из России и Беларуси во втором полугодии 2019 года более чем в два раза превысил производство электроэнергии на Криворожской ТЭС, где работают 1470 сотрудников.

"Что такое 1142 млн кВт-ч за полгода? Для сравнения приведем отпуск электроэнергии за второе полугодие 2019 года: Криворожская ТЭС – 513 млн кВт-ч (1470 сотрудников), Луганская ТЭС – 624 млн кВт-ч (1340 сотрудников), Приднепровская ТЭС – 710 млн кВт-ч (1320 сотрудников), Добротворская ТЭС 954 млн кВт-ч (1250 сотрудников). То есть фактически по "законам Геруса" путем одностороннего импорта электроэнергии невостребованными оказались 1500 рабочих мест на ТЭС", – отмечает Милютина.

Также импортированные из РФ и Беларуси 1142 млн кВт-ч эквивалентны примерно 550 тыс. тонн угля. При средней производительности 270 тонн на человека этот сделало невостребованными еще 2037 рабочих мест на шахтах и центральных обогатительных фабриках, отмечает директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго".

"В сумме получаем 1500 плюс 2037 равно 3537 рабочих мест. Это реальные цифры. Когда Герус говорит, что импорт – это конкуренция, то в случае с РФ и Беларусью никакой конкуренции нет, есть односторонние поставки с негативным эффектом для рабочих мест внутри Украины, – сообщила Милютина. – Даже самые общие подсчеты указывают на катастрофический урон, нанесенный Украине необдуманными (или, что хуже – осознанными) действиями лоббистов импорта электроэнергии".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2832394266822322&id=100001553304663

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России. 

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 24 декабря.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Теги: Россия, энергетика, импорт, ДТЭК, электроэнергия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS