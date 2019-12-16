Директор секретариата Европейского энергетического сообщества: Россия – агрессор, она использует энергоресурсы как оружие

Россия всегда может остановить поставки энергоресурсов, и Украине важно обратить внимание на начавшийся импорт электроэнергии из РФ, заявил глава секретариата организации Янез Копач.

Продажа электроэнергии из России в Украину может быть использована как оружие и уничтожить украинскую генерацию, заявил на встрече с депутатами Верховной Рады директор секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач, пишет "РБК-Украина".

"Я согласен: Россия – агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Я согласен. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля. Они всегда могут обрезать поставки. Блокируют поставки, например, из Казахстана в Украину и т.д. Но здесь у вас важная проблема: импорт электроэнергии – да или нет, – сказал Копач. – Как суверенная страна вы должны сбалансировать, как много импорта этой сладкой электроэнергии и как много здесь соседа, который может использовать ее как оружие, создать вам проблемы. Вы должны быть аккуратны. С какими-то объективными мерилами. Можно получить дешевый продукт и обанкротившуюся генерацию внутри страны. Нужно подходить взвешенно".

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие правки, внесенной нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.