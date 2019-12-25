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Зеленский подписал закон, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам

Закон об изменениях на рынке электроэнергии, который касается импорта из РФ, президент Украины Владимир Зеленский подписал через 12 дней после того, как получил документ из Верховной Рады.

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Зеленский подписал закон 24 декабря
Зеленский подписал закон 24 декабря
Фото: Офіс Президента України / Facebook

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон "О рынке электрической энергии", которые предусматривают в том числе запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Информация об этом размещена на сайте украинского парламента.

Закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 4 декабря. Поправку, согласно которой импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам будет запрещен, внес в документ нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. "Правкой в конце сентября мы открыли двусторонние договоры. Сегодня мы эти двусторонние договоры закрыли", – сказал он журналистам.

Голосование за принятый закон пытались отменить, однако за такой проект постановления 12 декабря проголосовало только 47 нардепов. В тот же день документ подписал спикер Рады Дмитрий Разумков, после чего закон был отправлен на подпись президенту.

Комментируя подписание закона Зеленским, в Офисе президента отметили, что "целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период".

Теги: Верховная Рада, Россия, энергетика, импорт, запрет, электроэнергия, Владимир Зеленский, закон
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