Зеленский подписал закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об уменьшении давления на бизнес направлен на снижение коррупционных рисков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора". Об этом 23 декабря проинформировал сайт главы государства.

"Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции. Документ также будет способствовать выполнению обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, в части приведения украинского законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с законодательством ЕС", – сказано в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что подписанный закон выводит из-под действия рыночного надзора ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные законом "О регулировании градостроительной деятельности"; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них (ювелирные и бытовые).

Закон был принят Верховной Радой 12 декабря. "Проектом закона с целью усовершенствования законодательства предлагается устранить дублирование контроля по отдельным видам продукции, а также уточнить некоторые исключения из сферы действия рыночного надзора", – было сказано в пояснительной записке к документу.

Принятие соответствующего закона являлось одним из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с Евросоюзом о подписании первых договоров в рамках "промышленного безвиза" – упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.