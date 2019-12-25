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Зеленский подписал закон о ликвидации "площадок Яценко" по оценке недвижимости

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон предусматривает введение упрощенной модели оценки недвижимости с 1 января 2020 года и ликвидирует так называемые площадки Яценко – по имени нардепа от депутатской группы "За майбутнє" Антона Яценко.

Зеленский вернул подписанный закон в парламент
Зеленский вернул подписанный закон в парламент
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №354-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. 

24 декабря глава государства вернул подписанный закон в парламент. 

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 5 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 12 декабря. 

Согласно документу, с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Человек сможет получить справку об автоматической оценке недвижимости и на ее основании заключить соглашение по объекту. В случае несогласия со стоимостью недвижимости, определенной модулем автоматически, продавец имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке, позже зарегистрировав отчет в единой базе.

Предусматривается, что нотариусы получат бесплатный доступ к единой базе для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости. 

Единую базу данных отчетов об оценке должны запустить не позднее 1 июля 2020 года.

Таким образом законопроект ликвидирует так называемые площадки Яценко – по имени нардепа от депутатской группы "За майбутнє" Антона Яценко. Сам Яценко отрицает причастность к схемам. Платные электронные площадки, через которые оценщики недвижимости и нотариусы подают отчеты об оценке недвижимости в единую базу, по данным СМИ (например, проекта Bihus.info), связаны с Яценко. 

С этим законопроектом связан скандал, который разгорелся во фракции "Слуга народа".

Зеленский и Офис президента потребовали от ряда депутатов из фракции, которые входят в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пройти тест на полиграфе из-за отказа голосовать на заседании комитета 18 октября за законопроект №2047-д. Его поддержали пять депутатов от "Слуги народа" (всего в комитете 20 представителей этой фракции). На Банковой утверждали, что депутаты, возможно, отказались поддерживать проект закона за вознаграждение. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, депутатам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования. 

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения неправомерной выгоды народными депутатами.

С 23 октября представители фракции "Слуга народа" в прямом эфире проходили проверки на детекторе лжи. О тестировании сообщили Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк и Олег Марусяк (входят в комитет по вопросам финансов), а также Александр Качура (входит в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) и лидер фракции Давид Арахамия (он член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки).

"Хотя я сам к этому закону не имею никакого отношения, но я сказал, что если есть люди, которые стесняются проходить полиграф, я своим собственным примером покажу и не буду стыдиться", – объяснил свое решение пройти полиграф Арахамия

Зеленский заявил, что если проверкой на полиграфе "будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете", ими должны заняться антикоррупционные органы.

Теги: коррупция, недвижимость, Владимир Зеленский, закон, Налоговый кодекс
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