Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Волынец сообщил, что за трое суток импорт электроэнергии из России вырос более чем в два с половиной раза

В сентябре Рада приняла поправку народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в объединенную энергосистему Украины на условиях двусторонних контрактов, напомнил нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Волынец: Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора
Михаил Волынец: Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора
Фото: Mykhailo Volynets / Facebook

Объем электроэнергии, импортируемой Украиной из России, в течение 13 декабря 2019 вырос до 1 268 000 кВт-ч, заявил в своем Facebook нардеп от "Батьківщини" и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора. Только за трое суток 11–13 декабря поставки возросли с 480 тыс. кВт-ч (11 декабря) до 1 268 000 кВт-ч (13 декабря). Кто забыл, 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку депутата "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в объединенную энергосистему Украины на условиях двусторонних контрактов", – написал политик.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/514371395838775

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России. 

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Теги: Россия, импорт, Михаил Волынец, электроэнергия, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS