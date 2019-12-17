Волынец сообщил, что за трое суток импорт электроэнергии из России вырос более чем в два с половиной раза

В сентябре Рада приняла поправку народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в объединенную энергосистему Украины на условиях двусторонних контрактов, напомнил нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Михаил Волынец: Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора Фото: Mykhailo Volynets / Facebook

Объем электроэнергии, импортируемой Украиной из России, в течение 13 декабря 2019 вырос до 1 268 000 кВт-ч, заявил в своем Facebook нардеп от "Батьківщини" и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора. Только за трое суток 11–13 декабря поставки возросли с 480 тыс. кВт-ч (11 декабря) до 1 268 000 кВт-ч (13 декабря). Кто забыл, 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку депутата "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в объединенную энергосистему Украины на условиях двусторонних контрактов", – написал политик.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.