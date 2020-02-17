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Есть тенденция к снижению количества заболевших COVID-19 – глава ВОЗ

По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, новый коронавирус вызывает летальный исход в 2% случаев, при этом 80% переносят заболевание легко. По его словам, пока рано судить, будет ли число зараженных в ближайшее время сокращаться.

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Гебрейесус: Для 2% зараженных вирус смертелен, риск смерти тем выше, чем больше лет пациенту
Гебрейесус: Для 2% зараженных вирус смертелен, риск смерти тем выше, чем больше лет пациенту
Фото: ЕРА

Специалисты наблюдают тенденцию снижения количества страдающих заболеванием COVID-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2 (ранее известным как 2019-nCoV). Об этом на брифинге в Женеве 17 февраля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Брифинг транслировал Twitter ВОЗ.

"Эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно. Тренды могут меняться по мере заражения новых групп населения. Пока рано говорить, будет ли продолжаться снижение количества зараженных, о котором нам стало известно. Пока рассматривается каждый сценарий", – сказал Гебрейесус.

Он утверждает, что COVID-19 не столь смертельна, как болезни, которые вызывались другими известными коронавирусами, например, SARS в 2003 году.

"Около 80% зараженных переносят заболевание в легкой форме и полностью выздоравливают. В 14% случаев вирус вызывает серьезное заболевание – пневмонию и дыхательную недостаточность. Примерно у 5% пациентов отмечается критическое состояние, включающее септический шок и поражение многих органов. Для 2% зараженных вирус смертелен, риск смерти тем выше, чем больше лет пациенту", – сообщил глава ВОЗ.

По его словам, проводятся исследования с целью выяснить, почему заражению SARS-CoV-2 меньше подвержены дети.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

По словам Гебреесуса, ВОЗ зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Китай, медицина, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус 2019-nCoV, Covid-19
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