Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Топ-100 достижений". Кабмин Украины опубликовал отчет о своей работе

На сайте украинского правительства появился отчет о ходе выполнения программы правительства с подробным анализом работы каждого министерства. Планируется, что отчет парламент рассмотрит 21 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правительство отметило 100 своих главных успехов
Правительство отметило 100 своих главных успехов
Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України / Facebook

Кабинет Министров Украины обнародовал на своем сайте отчет о работе в 2019 году, также опубликована короткая выжимка из него, озаглавленная "Топ-100 достижений".

Успехи, о которых отчитывается правительство Алексея Гончарука, классифицированы по нескольким категориям: "здоровая и образованная нация", "электронная страна", "комфортная страна", "богатый гражданин – богатое государство", "не борьба с коррупцией, а победа над ней", "безопасность человека, безопасность страны", "справедливость и равенство всех перед законом".

Каждое министерство подробно отчиталось о сделанном в рамках каждой из категорий.

В текстовом виде документ о реализации программы правительства направлен в Верховную Раду. Спикер парламента Дмитрий Разумков полагает, что отчет будет заслушан 21 февраля.

4 октября 2019 года Рада утвердила программу деятельности правительства Украины. По закону, это дало Кабмину годовой иммунитет от вотума недоверия.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, отчет, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS