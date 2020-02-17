"Топ-100 достижений". Кабмин Украины опубликовал отчет о своей работе

На сайте украинского правительства появился отчет о ходе выполнения программы правительства с подробным анализом работы каждого министерства. Планируется, что отчет парламент рассмотрит 21 февраля.

Кабинет Министров Украины обнародовал на своем сайте отчет о работе в 2019 году, также опубликована короткая выжимка из него, озаглавленная "Топ-100 достижений".

Успехи, о которых отчитывается правительство Алексея Гончарука, классифицированы по нескольким категориям: "здоровая и образованная нация", "электронная страна", "комфортная страна", "богатый гражданин – богатое государство", "не борьба с коррупцией, а победа над ней", "безопасность человека, безопасность страны", "справедливость и равенство всех перед законом".

Каждое министерство подробно отчиталось о сделанном в рамках каждой из категорий.

В текстовом виде документ о реализации программы правительства направлен в Верховную Раду. Спикер парламента Дмитрий Разумков полагает, что отчет будет заслушан 21 февраля.

4 октября 2019 года Рада утвердила программу деятельности правительства Украины. По закону, это дало Кабмину годовой иммунитет от вотума недоверия.