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Не исключено, что вскоре Аваков может обеспечить себе пост премьера – источник Мостовой

Собеседник главного редактора ZN.UA Юлии Мостовой заявил, что у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появилась возможность обеспечить результативное голосование в Верховной Раде за назначение премьером. Раньше, утверждает источник, этому препятствовал Андрей Богдан, уволенный с должности главы Офиса президента на прошедшей неделе.

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Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Аваков возглавляет МВД с 2014 года
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента во время визита в Ватикан. Для самого Богдана увольнение стало неожиданностью. Об этом говорится в статье "Какая разница?" главного редактора ZN.UA Юлии Мостовой, опубликованной 15 февраля.

"Для экс-главы ОПУ отставка, окончательное решение о которой Зеленский принял еще в Ватикане, стала неожиданностью. Теперь он сбросил груз ответственности, но унес с собой груз чувствительных знаний. Не думаю, что Богдан станет плевать ядом компромата, но защитить себя сумеет", – пишет Мостовая.

По ее словам, сторонники Богдана полагают, что "одним из наиболее серьезных последствий его ухода станет усиление парламентских позиций [бизнесмена] Игоря Коломойского и [главы МВД] Арсена Авакова".

"Богдана во фракции ["Слуга народа"] боялись. У него было немало оперативно-технических возможностей для отслеживания движений доверенных менеджеров потенциальных скупщиков. Как только они приближались к депутатам "Слуги народа", Богдан бил по рукам. Теперь это делать некому. От соблазнов никто не оградит. "А" и "Б" останутся на трубе. Я не исключаю, что через месяц-другой "А" (по всей видимости, речь об Авакове; слухи о том, что глава МВД готовится занять пост премьера, курсируют с декабря прошлого года. – "ГОРДОН") обеспечит себе пост премьера", – цитирует Мостовая слова источника.

Журналистка добавила, что отставка Богдана "стала одним из немногих событий, позитивно воспринятых разными лагерями украинского общества".

"Главный разрушитель сакральности власти не пришелся по душе ни патриотам, ни фанатам Голобородько. Зеленский сбросил часть негативного балласта, и Богдан во врагах, как в репьях, покинул Банковую без особых сожалений как со стороны ее обитателей, так и внешних наблюдателей. Но не стоит забывать, что он много сделал для Зеленского, пробив и реализовав идею досрочных выборов парламента, перезагрузил ЦИК, включил турборежим в Раде, удержал фракцию от разборки на олигархические запчасти, сконструировал из комфортных для Зеленского людей подобие системы управления", – подчеркнула главред ZN.UA.

Зеленский уволил главу ОП Андрея Богдана 11 февраля. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Ермак 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.

Теги: Верховная Рада, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Александр Ермак, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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