Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский об испытательном сроке Авакова: Давайте подождем, нужен результат

По словам президента Украины Владимира Зеленского, нужно подождать результата в раскрытии резонансных преступлений от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Аваков был переназначен главой МВД в правительстве Гончарука
Аваков был переназначен главой МВД в правительстве Гончарука
Фото: МВС України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от министра внутренних дел Арсена Авакова результата в раскрытии резонансных преступлений, в частности – дел об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. Об этом глава государства сказал в комментарии "Радіо Свобода" 6 февраля.

Зеленский сказал, что не знает, что ответить об испытательном сроке Авакова.

"Вы знаете, очень много вещей и очень много резонансных дел, которые сейчас есть в обществе, – мы ждем результата. Реального, не на словах. И Шеремет, и Гандзюк, и другие громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем, нужен результат", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Аваков был назначен на должность министра внутренних дел в 2014 году. 29 августа 2019 года Верховная Рада, утверждая состав нового Кабинета Министров, оставила его в должности главы МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что у Авакова есть "испытательный срок" в новом правительстве. По словам главы государства, он просил всех министров и правоохранителей принести "реальные дела" до конца года. "Не будет? Мы всех уволим", – сказал Зеленский.

22 декабря в Киеве возле здания Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова. Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, "а затем сесть", так как он – "министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов".

В январе 2020 года глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сказал, что деятельность Авакова находится под пристальным вниманием и его испытательный срок не закончен.

Теги: МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Владимир Зеленский, Екатерина Гандзюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  85 работ, 22 категории. Национальная кинопремия "Золота дзиґа" огласила лонг-лист номинантов
  85 работ, 22 категории. Национальная кинопремия "Золота дзиґа" огласила лонг-лист номинантов
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Ризатдинова занялась боксом
Ризатдинова занялась боксом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS