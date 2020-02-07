Зеленский об испытательном сроке Авакова: Давайте подождем, нужен результат

По словам президента Украины Владимира Зеленского, нужно подождать результата в раскрытии резонансных преступлений от министра внутренних дел Арсена Авакова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от министра внутренних дел Арсена Авакова результата в раскрытии резонансных преступлений, в частности – дел об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. Об этом глава государства сказал в комментарии "Радіо Свобода" 6 февраля.

Зеленский сказал, что не знает, что ответить об испытательном сроке Авакова.

"Вы знаете, очень много вещей и очень много резонансных дел, которые сейчас есть в обществе, – мы ждем результата. Реального, не на словах. И Шеремет, и Гандзюк, и другие громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем, нужен результат", – сказал он.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

Аваков был назначен на должность министра внутренних дел в 2014 году. 29 августа 2019 года Верховная Рада, утверждая состав нового Кабинета Министров, оставила его в должности главы МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября заявил, что у Авакова есть "испытательный срок" в новом правительстве. По словам главы государства, он просил всех министров и правоохранителей принести "реальные дела" до конца года. "Не будет? Мы всех уволим", – сказал Зеленский.

22 декабря в Киеве возле здания Офиса президента прошла акция протеста, участники которой требовали отставки Авакова. Организаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, "а затем сесть", так как он – "министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов".

В январе 2020 года глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сказал, что деятельность Авакова находится под пристальным вниманием и его испытательный срок не закончен.