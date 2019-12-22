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У Офиса президента прошла акция за отставку Авакова

Участники акции протеста у здания Офиса президента в Киеве заявили, что будут проводить митинги до тех пор, пока министр внутренних дел Арсен Аваков не уйдет в отставку.

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Протестующие принесли плакаты с лозунгами "Временный министр время вышло", "Авакова в отставку"
Протестующие принесли плакаты с лозунгами "Временный министр – время вышло", "Авакова в отставку"
Фото: lb.ua

22 декабря в Киеве у здания Офиса президента Украины прошла акция протеста, участники которой требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает LB.ua

На митинг собралось несколько десятков активистов, они принесли плакаты с лозунгами "Временный министр – время вышло", "Авакова в отставку".

Участники протеста сообщили, что намерены регулярно проводить такие акции до тех пор, пока Аваков не покинет свой пост. 

Огранизаторы митинга заявляли в Facebook, что глава МВД должен уйти в отставку, "а затем – сесть", так как он – "министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на гражданских активистов". 

Аваков был назначен на должность главы МВД в 2014 году. 29 августа Верховная Рада, утверждая состав нового Кабмина, оставила его в должности главы МВД.

Теги: Арсен Аваков, протесты, митинг, отставка, акции протеста
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