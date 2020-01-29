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США летом откроют в Украине Офис противодействия наркопреступности

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает, что открытие в Украине Офиса подразделения противодействия наркопреступности США поможет полиции эффективнее бороться с незаконным оборотом наркотиков.

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Представители DEA и МВД Украины встретились 29 января
Представители DEA и МВД Украины встретились 29 января
Фото: mvs.gov.ua

Летом 2020 года в Украине откроют офис подразделения противодействия наркопреступности США (DEA). Об этом 29 января проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины по итогам встречи главы ведомства Арсена Авакова с заместителем государственного секретаря США по вопросам программ бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.

"Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DEA по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности. Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны", – рассказали в пресс-службе.

Во время встречи с представителями DEA глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал, что открытие в Украине Офиса подразделения противодействия наркопреступности США поможет полиции эффективнее бороться с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба МВД. 

Он добавил, что вопрос открытия такого офиса активно обсуждался последние несколько лет.

Заместитель регионального директора администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента юстиции США Кевин Дэниелс сказал, что офисы DEA расположены в более чем 90 странах мира.

Теги: США, МВД, Украина, Арсен Аваков, полиция, наркотики, наркоторговля, Игорь Клименко
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