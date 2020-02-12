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Ермак о новой должности: Сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг

Сегодня на брифинге новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о своих планах на новом посту, он подчеркнул, что подконтрольное ему ведомство будет максимально открытым.

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Ермак: Сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе
Ермак: Сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе
Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил, что на новой должности будет продолжать заниматься теми направлениями, которые курировал до назначения. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Приоритетным направлением он назвал прекращение войны на Донбассе.

"Сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления также останутся в моем внимании", – отметил Ермак. 

Еще одним направлением он назвал региональную политику.

"Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", – подчеркнул Ермак.

Он назвал экономический подъем и улучшение инвестиционного климата в Украине еще одним своим направлением.

Глава ОП сказал, что подконтрольное ему ведомство будет работать честно, прозрачно и максимально открыто.

"Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно", – подчеркнул Ермак.

Президент Украины Владимира Зеленский 11 февраля 2020 года уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства.

Теги: Офис президента Украины, Андрей Ермак, назначение, брифинг
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