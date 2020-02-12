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Ермак заявил, что ограничивающие свободу слова законы в Украине приняты не будут

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что еще не читал законопроекты "О медиа" и "О противодействии дезинформации", однако заверил от имени президента Украины Владимира Зеленского, что законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, не будут приняты Верховной Радой.

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Ермак: Это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней
Ермак: Это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней
Фото: pravda.com.ua

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил, что в стране не будут приняты законы, которые ограничат свободу слова. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что еще не читал проекты законов "О медиа" и "О противодействии дезинформации", однако ознакомится с ними.

"Я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова в нашей стране, не будут приняты. Это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что для Зеленского этот вопрос является "личным делом".

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Теги: СМИ, журналисты, законопроект, Андрей Ермак, законопроект о дезинформации, законопроект о медиа
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