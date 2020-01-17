Штрафы до 10 млн грн или до семи лет тюрьмы. Бородянский представил законопроект о дезинформации

Сегодня министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский презентовал законопроект о дезинформации. Накануне глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил об опасности введения запрета на занятие журналистикой в случае принятия такого закона.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сегодня представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Так, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровегнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров. Он получит право обращаться в суд с требованием к СМИ опровергнуть информацию или опубликовать ответ на изложенные в материале данные. За отказ разместить ответ уполномоченного на дезинформацию или его несвоевременное размещение предлагается ввести штраф в размере 20 минимальных заработных плат (около 94 тыс. грн).

Систематическое умышленное размещение заведомо недостоверных сведений, фактов, событий или явлений, которые представляют угрозу национальной или общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности страны и т.д. в период отсутствия контроля Украиной части своей границы, предлагается отнести к уголовным преступлениям (обращаться в правоохранительные органы для проверки информации также должен уполномоченный). За это предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумом доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. грн.) или исправительные работы на срок от года до двух лет.

В случае, если такие данные будут распространяться массово при помощи ботов или специально организованной системы учетных записей, пользователей информационных услуг или способов умышленной фальсификации, наказание составит от двух до пяти лет лишения свободы.

Финансирование таких действий будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет; если действия приведут к тяжелым последствиям, – от пяти до семи лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко 16 января заявил об опасности законопроекта о дезинформации, которым могут ввести запрет на занятие журналистикой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положение "о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть повышение ответственности за нарушение законодательства об информации".

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло "терминологическое недоразумение" из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах его министерства. "Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", – сообщил Бородянский.

22 ноября Минкульт и нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко презентовали в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа черновик закона по урегулированию деятельности СМИ. Среди предложений – создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации для мониторинга СМИ на предмет дезинформации, административная и уголовная ответственность за распространение дезинформации.

4 декабря в здании Национального союза журналистов Украины состоялась публичная дискуссия по поводу медиаинициатив Бородянского, на которую сам министр не пришел.