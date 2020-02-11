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Влащенко: Законопроект "О медиа" и проект закона о дезинформации объединяет одно – они хотят накинуть удавку на свободную журналистику

В случае принятия Верховной Радой законопроекта "О медиа" у людей, которые работают публично, у журналистов и редакций СМИ обязательно возникнут проблемы, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

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Влащенко: Постоянно спрашиваю у нардепов, почему они так и не представили нам гуманитарную платформу развития страны?
Влащенко: Постоянно спрашиваю у нардепов, почему они так и не представили нам гуманитарную платформу развития страны?
Фото: Наташа Влащенко / Facebook

Законопроект "О медиа", соавтором которого является нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, и проект закона о дезинформации, представленный главой Минкульта Владимиром Бородянским, объединяет одно – они хотят накинуть удавку на свободную журналистику в Украине. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

"Законопроект "О медиа" и проект закона о дезинформации разные, но у меня к ним обоим отрицательное отношение. Их объединяет одно – они хотят накинуть удавку на свободную журналистику, на блогеров и людей, которые ведут Telegram-каналы. Больше всего это тревожит тех, кто придумал эти законопроекты. Бородянский, кажется, так ничего и не понял. Он говорит, что нам манипуляция и дезинформация не нужна. И тех, кто этим будет заниматься, накажут. У него спрашивают: мол, а как же "Битва экстрасенсов" и прочие манипулятивные шоу на телеканале, которым вы руководили? Разве это не манипуляция? Он отвечает, что нет. Это означает, что своим будет дозволено все, а чужим – закон. То же касается и законопроекта "О медиа". У людей, которые работают публично, в редакциях обязательно будут проблемы", – отметила Влащенко.

Она подчеркнула, что западные организации выступают против законопроекта о дезинформации, при этом против проекта закона "О медиа" они не протестуют.

"Я постоянно спрашиваю у нардепов, почему они так и не представили нам гуманитарную платформу развития страны? Пять месяцев достаточно, чтобы мы увидели, какую культуру и информационное поле вы собираетесь создавать. Какие будут предоставлены возможности для развития новых информационных платформ? Что мы делаем для того, чтобы у нас возникла киноиндустрия, а не 10 фильмов в год? И так далее. Нет никакой дорожной карты. Есть лишь два вот этих законопроекта для журналистов. Вы там, ребята, не борзейте! И я считаю, что это очень серьезно. Если бы такой задачи не было, Бородянский и Ткаченко не вносили бы эти инициативы. Причем против законопроекта о дезинформации выступают западные грантовые организации, а вот против проекта закона "О медиа" – они не протестуют", – резюмировала Влащенко.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

По мнению эксперта Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект "О медиа" проголосуют в нынешнем виде, произойдет "консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона "О медиа" в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Теги: СМИ, Александр Ткаченко, Наташа Влащенко, Владимир Бородянский, законопроект о дезинформации, законопроект о медиа
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