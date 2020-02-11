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Алеся Бацман
Алеся Бацман

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН".


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Законопроект Ткаченко "О медиа" приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете"

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Оказывается, законопроект Бородянского с баснословными штрафами и уголовными сроками для журналистов был изящным отвлекающим маневром. Пока все набросились на эту красную тряпку, Александр Ткаченко без шума и пыли зарегистрировал свой законопроект, который на следующей неделе уже должны голосовать в первом чтении. Называется он "О медиа". По сути своей законопроект приближает нас к закону Путина о "суверенном интернете" и дает возможность государству запустить лапу в сферу интернета, цензурировать сайты и блогеров.

Законопроект занимает почти 200 страниц убористого текста, расчет авторов на то, что не только "слуги" в Раде не будут его изучать, а нажмут кнопки по команде, но и на то, что у журналистов тоже не дойдут руки все это прочитать и перевести с юридического на человеческий, не оправдался. Издание "ГОРДОН" поговорило с тремя медиа-экспертами [Оксаной Романюк, Сергеем Томиленко и Татьяной Котюжинской], которые для вас проанализировали этот законопроект.

Итак, чем нам всем грозит законопроект Ткаченко, если он станет законом? Я подытожу:

– Нацсовет по телевидению и радиовещанию – это всегда политический орган, который создан для того, чтобы власть (любая) кошмарила телеканалы, пытаясь сделать их лояльнее к этой самой власти. Спросите у любого телевизионщика, сколько сил и времени, а главное денег, занимает у них процесс бодания с Нацрадой. Разговор короткий: будешь препираться – отберем лицензию. И вместо того, чтобы оптимизировать эту опцию, сделав невозможными политические преследования со стороны Нацрады, законопроект "О медиа" раздувает полномочия этого монстра до максимума: печатные СМИ, интернет-СМИ и блогеры теперь тоже под его всевидящим оком.

Но если телеканалы в Украине – это очень затратная история, содержать которую пока под силу только олигархам, то как раз в сфере интернет-СМИ из-за того, что там возможно работать в ноль или даже в плюс, есть много сайтов, которые не контролируются олигархами или политиками, которые создают сами журналисты, и которые в своей работе руководствуются только журналистскими стандартами и этикой. Если законопроект "О медиа" заработает, любому сайту потребуется содержать штат из юристов и мониторщиков для общения с Нацрадой. А учитывая, что рынок рекламы в Украине в зачаточном состоянии, неолигархические СМИ просто не вытянут это финансово.

– Чтобы попасть в немилость к Нацраде, можно даже особо не стараться, в законопроекте Ткаченко выписано несколько десятков пунктов, по причине которых на вас могут наехать: от "языка вражды" до непосредственно языка; от вашей финансовой отчетности до интервью с людьми из списка "опасных для национальных интересов и медиапространства". Понятно, что мониторить тысячи сайтов и блогеров у власти сил не хватит, поэтому закон можно использовать сугубо как дубинку против свободы слова. Нацрада идет в суд, суд, согласно законопроекту, по сокращенной процедуре рассматривает дело против вас и в течение двух дней выносит решение о блокировке вашего сайта. Дальше как хостинг или провайдеры будут это решение воплощать в жизнь – вопрос. Но понятно, что даже частично заблокированный сайт теряет позиции в Google, теряет читателей, теряет рекламодателей. А чтобы восстановиться, ускоренная процедура не предусмотрена – в суд в общем порядке. То есть, как обычно, дело может тянуться годами? Что это значит на практике? Что вас как СМИ больше нет. Если ваш инвестор не олигарх, готовый терпеть любые финансовые потери, считайте, что вас закрыли навсегда. Или в противном случае все придется начинать сначала.

– Нацсовет с суперполномочиями будет состоять из восьми человек: четыре от президента и четыре от большинства ВР. Сбалансированный неангажированный состав, да?

– Список поводов, по которым к вам может прилететь письмо счастья от Нацрады (у меня сразу возникает аналогия с письмами от Роскомнадзора, для которого привычна практика требования немедленно удалить противоречащий кремлевской политике контент, иначе – блокировка), огромен. Как результат, возникнет пласт тем (исторических, идеологических, политических) и героев, которых журналистам трогать или брать интервью у них – себе же дороже. Цензура, порождающая самоцензуру.

– Самое прекрасное в этом законопроекте то, что по размаху он – чистые Нью-Васюки. Потому что выписан он так туманно, что регулировать Нацрада теперь может и любого лидера общественного мнения. То есть щупальца свои она собирается запустить в ваш личный YouTube-канал, Facebook или Telegram-страничку, чтобы рассказать вам, что вы можете говорить, как и на каком языке. Да-да, это не шутка. Это официальный документ.

Я уже писала, что войну с журналистами не удалось выиграть ни одной власти ни в одной стране мира. Чтобы не быть лузерами, лучше ее не начинайте.

Дорогие нардепы IX созыва, большинство из вас не читает то, за что вам говорят нажимать на кнопочки в сессионном зале. Многие из вас, кто таки читает, все равно не понимает сути. Не беда. Прочитайте хотя бы три интервью про законопроект "О медиа" и будьте умными. Не голосуйте за этот закон. Есть вещи, от которых невозможно отмыться даже самым дорогим мылом. Всю жизнь будет преследовать запах.

Прочитайте эти три интервью про законопроект "О медиа" и будьте мудрыми. Подумайте о себе. Завтра вы не будете властью. Кто защитит вас?

Источник: Алеся Бацман / Facebook

Теги: СМИ, Александр Ткаченко, Алеся Бацман, законопроект о медиа
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