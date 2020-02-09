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Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Даже доска объявлений и ЛОМ в соцсетях будут считаться медиа. Каждый из нас окажется под проверкой, понимаете?

После принятия законопроекта "О медиа", соавтором которого является нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, под угрозой проверок могут оказаться люди, критикующие власть, сказала в интервью изданию "ГОРДОН" глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

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Котюжинская: Кого в первую очередь будут проверять? Того, кто критикует власть
Котюжинская: Кого в первую очередь будут проверять? Того, кто критикует власть
Фото: Національна Асоціація Українських Медіа -НАУМ / Facebook

Согласно новому законопроекту "О медиа", под термин "медиа" может подпадать ряд понятий, в том числе и аккаунты лидеров общественного мнения в соцсетях. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказала глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

"Даже доска объявлений. Все, что распространяет массовую информацию, имеет постоянное название. К примеру, есть у меня страница в Facebook – Тетяна Котюжинська. Название постоянное? Да. Пишу там регулярно? Да. Написанное – информация? Пожалуй. И есть определенное количество подписчиков. Все! Теоретически я могу быть медиа! Не могу разве что по одной причине: если не получаю за распространение информации средств. Но как мне это доказать и кто будет это устанавливать? Этот кто-то должен все мои финансовые документы поднять и посмотреть, не получала ли я… Каждый из нас окажется под проверкой, понимаете? Можно, конечно, сказать: мол, всех не проверите, силенок не хватит. Но кого в первую очередь будут [проверять]? Того, кто критикует власть", – сказала она.

Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно. Читайте полную версию интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

В законопроекте указано, что медиа – это "средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под постоянным названием в качестве индивидуализирующего признака".

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

Теги: СМИ, свобода слова, журналисты, законопроект о медиа, Татьяна Котюжинская
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