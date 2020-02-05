Климпуш-Цинцадзе: Подозреваю, что законопроектом о дезинформации отвлекают внимание от проекта закона "О медиа"

Законопроект о дезинформации, скорее всего, призван отвлечь внимание общественности от проекта закона "О медиа". Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразила нардеп от "Европейской солидарности", глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я являюсь соавтором альтернативного законопроекта. Но если мы говорим именно о проекте закона "О медиа", то он действительно выполнен на неплохом уровне. Даже на стадии разработки некоторые наши замечания были учтены. Но вместе с тем, есть несколько принципиальных моментов, которые касаются политических вещей. И мы с ними не согласны. Прежде всего это касается системного механизма блокирования контента, который прямо или косвенно носит пропагандистский характер. У нас есть два фильтра. Один касается фильмов и передач, которые пропагандируют силовые органы страны-агрессора. Второй касается фильмов и передач, где снимались актеры, поддержавшие агрессию против Украины. Эти механизмы понятные и прозрачные. Но если первый работает, то второй де-факто отменен. Актеры, поддержавшие российскую агрессию, могут присутствовать в медиапространстве Украины. И это недопустимо", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в законопроекте "О медиа" не предусмотрены механизмы обеспечения прозрачности источников финансирования СМИ.

"Хорошо, что онлайн-медиа признаются СМИ. Но вместе с этим, мы не поддерживаем необходимость обязательной регистрации иностранных онлайн-медиа. Поэтому нужно отделять онлайн-ресурсы и иностранные СМИ от остальных. Также в этом законопроекте нет четких механизмов для обеспечения прозрачности источников финансирования медиа. Сейчас важнее знать, кто платит, а не кто является собственником конкретного СМИ. И даже если будет установлено, что структура собственности медиа непрозрачная, ни к каким последствиям это не приведет. Мы же в своем альтернативном законопроекте предлагаем для решения этого вопроса конкретные механизмы", – сказала нардеп.

По ее мнению, если законопроект о дезинформации попадет в Верховную Раду в нынешнем виде, это будет прямой угрозой свободе слова в Украине.

"Подозреваю, что законопроектом о дезинформации отвлекают внимание от проекта закона "О медиа". От необходимости широкой дискуссии. Если, не дай бог, законопроект о дезинформации попадет в Верховную Раду в нынешнем виде, это будет прямой угрозой функционированию свободы слова в Украине. Это путь к тотальному контролю над информационным пространством. И де-факто превращение Украины из демократической страны в страну тоталитарного контроля. Ну, у нас уже есть такой сосед, который ведет с нами войну. Найдутся ли голоса на законопроект "О медиа"? Сложно сказать. Потому что с большинством коллег из монобольшинства довольно трудно общаться. Они не пытаются вникать в суть законопроекта и готовы голосовать за основную линию партии. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы в любом случае будем настаивать на рассмотрении нашего альтернативного законопроекта", – резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.