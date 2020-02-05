Томиленко о законопроекте Ткаченко "О медиа": Репрессии со стороны Нацсовета будут реализовываться через суд по сокращенной процедуре. Два дня – и сайт закрыт

В случае, если Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, реализуя закон "О медиа" в редакции, предложенной нардепом от "Слуги народа" Александром Ткаченко, добьется закрытия какого-либо СМИ по ускоренной процедуре за два дня, обжаловать такое решение медиа будет уже по обычной судебной процедуре.

Авторы законопроекта "О медиа" планируют передать государству репрессивные функции в отношении СМИ. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Государство фактически включает себе режим максимального комфорта в реализации репрессивных функций. Ведь репрессии со стороны Нацсовета [по вопросам телевидения и радиовещания] реализуются через суд, но по сокращенной процедуре. Два дня – и ваш сайт закрыт, его нет в медиапространстве. А обжалование со стороны медиа, к которому заблокировали доступ или у которого лицензию отобрали, будет происходить уже по обычной судебной процедуре. Вы несете колоссальные убытки, теряете рекламу, свою аудиторию, вас, грубо говоря, забывают... Но даже если соберетесь после всего с силами и захотите вернуться, понадобятся месяцы, а может, годы, чтобы доказать: убрали вас несправедливо. Кто компенсирует вам потери?" – отметил Томиленко.

Он подчеркнул, что таким образом для репрессий будет зеленый свет, а для обжалования действий регулятора – "если не красный, то желтый".

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не мог справиться с радио и телевидением в Украине – в его адрес всегда были упреки. Мало людей, недостаточно средств, то одно, то другое, что-то, да мешало. Так с какой стати регулятору, который до сих пор не доказал, что он может быть эффективным в двух сегментах, давать полномочия на всю сферу медиа?" – добавил глава НСЖУ.

Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера. Читайте полный текст интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.