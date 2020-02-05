Томиленко о законопроекте Ткаченко "О медиа": В СМИ появится много тем, которых лучше не касаться – себе дороже

Томиленко: О Второй мировой просто перестанут писать и спрашивать Фото: Yuri Perohanych / Facebook

Законопроект №2693 "О медиа" авторства нардепов от "Слуги народа" (среди них – Александр Ткаченко) содержит немало спорных трактовок, которые теоретически позволят запретить выход практически любого СМИ. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По его словам, Нацсовет по телевидению и радиовещанию может превратиться в "мегарегулятора", которому будет позволено решать, какая информация вредна для государства.

"У нас появятся такие темы, причем много, которых лучше не касаться, потому что себе дороже", – считает глава НСЖУ.

В качестве примера он привел формулировку "призывы к насильственному свержению государственной власти".

"Если, например, человек напишет: "Прогнали Януковича, выгоним и этих" – будет это считаться призывом идти свергать кого-то или нет? А оправдание террористических действий? Попадет под это определение публикация, в которой кто-то скажет: "Ну и правильно, что побили такого-то депутата"?" – задался вопросами Томиленко.

Темы российского вторжения, Второй мировой войны и советской истории в целом автоматически станут токсичными, уверен он.

"Если у вас на сайте висит интервью Дмитрия Гордона с сыном Никиты Хрущева, в котором тот, разумеется, хорошо отзывался о своем отце, это формирование положительного образа лидера СССР? Если кто-то из соратников [экс-президента России Бориса] Ельцина критикует [действующего главу Кремля Владимира] Путина, но говорит, как уважает покойного Ельцина, к этому, чисто теоретически, могут придраться как к формированию положительного образа страны-агрессора и ее руководства? А тема Второй мировой, допустим? О ней же просто перестанут писать и спрашивать", – сказал председатель журналистского объединения.

Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера. Читайте полный текст интервью

Законопроект №2693 "О медиа" сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Согласно проекту повестки дня Рады он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.