Законопроект "О медиа" создаст сверхмощный государственный регулятор, который будет иметь влияние на все без исключения СМИ

О позиции НСЖУ относительно проекта закона "О медиа".

Национальный союз журналистов Украины, обобщив отзывы и предложения региональных организаций союза, членов НСЖУ, редакций СМИ, международных партнеров и экспертов, считает нужным обнародовать консолидированную позицию по проекту закона "О медиа".

1. Уверены, что украинскому информационному пространству нужны прозрачные и понятные для всех игроков правила – правила, которые бы отвечали современным реалиям медиарынка.

2. Считаем, что конечным результатом воплощения нового законодательства о медиа должны стать независимость (в том числе экономическая и политическая) и равенство всех, кто создает информационный продукт.

3. Разделяем позицию, которую высказала эксперт Совета Европы Криштина Розгони во время общественного обсуждения законопроекта 29 января 2020 года о целесообразности принятия отдельного закона о печатных и онлайн СМИ.

"В законопроекте "О медиа" 99% посвящено аудио и видео. Но некоторые положения касаются и печатных, и онлайн СМИ. И это надо учитывать. Лучше бы их охватывать не здесь, а в другом законе. Они должны подлежать определенному регулированию, а не такому, как аудио и видео", – отметила Криштина Розгони.

Поэтому предлагаем не распространять действие законопроекта на сферу печатных и онлайн-медиа, а разработать отдельный законопроект.

4. По нашему мнению, условия деятельности печатных СМИ, порядок регистрации и приостановления действия свидетельства о регистрации достаточно исчерпывающе изложены в действующем законодательстве и не требуют совершенствования. Дополнительные требования, предусмотренные в законопроекте "О медиа", – как то предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания документов о владельцах издания и финансовых отчетов – выглядят как усиление контроля со стороны государства и повлияют на ситуацию на рынке печатных медиа, который сегодня переживает кризис.

5. Законопроект наделяет чрезвычайно широкими полномочиями Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В медиапространстве создается сверхмощный государственный регулятор, который, по замыслу авторов документа, будет иметь влияние на все без исключения СМИ. Мы обеспокоены тем, что в законопроекте недостаточно определены противовесы для таких широких полномочий. Убеждены, что закон должен предусмотреть эффективные предохранители от коррупции или политического давления на членов Национального совета. Кроме того, нужно установить механизм эффективного общественного контроля над действиями регулятора.

6. Соглашаясь с необходимостью законодательного урегулирования медиарынка, призываем парламентариев прилагать усилия для действенной защиты прав журналистов и борьбы с безнаказанностью, развития климата экономической независимости СМИ. Пока очевидным приоритетом власти является регулирование, а не поддержка и защита украинских медиа.

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора