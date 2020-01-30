Верещук: Не стоит рассчитывать, что найдутся голоса на законопроект "О медиа". Даже внутри фракции нет единства по этой теме

Верещук: Я понимаю, что во время гибридной войны хочется урегулировать медиапространство. Но мы точно не можем делать врагами наши медиа Фото: Ірина Верещук / Facebook

В Верховной Раде не наберется достаточно голосов для принятия законопроекта №2693 "О медиа", так как даже внутри фракции "Слуга народа" нет единства по этому вопросу, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Для того, чтобы разобрать этот законопроект, надо быть медийщиком. Я могу дать только политическую оценку этой инициативы. В общем, считается, что этот законопроект не соберет голосов. Надеюсь, инициаторы проекта хорошо понимают, что его вносить в зал нельзя. Он сырой. Он требует детального, обоснованного анализа и множества изменений. Поэтому не следует его вносить в зал парламента, так как это будет иметь негативные последствия и вызовет сопротивление в обществе. Я понимаю своих коллег, инициировавших этот законопроект, [народных депутатов от "Слуги народа" Никиту] Потураева, [Александра] Ткаченко, [министра культуры, молодежи и спорта Владимира] Бородянского. Они сами журналисты, практики. Они должны посмотреть на это со стороны. Это они сегодня депутаты во власти, а завтра ситуация может измениться. И у них уже будет другой угол зрения", – подчеркнула Верещук.

Она отметила, что представители украинских СМИ раскритиковали этот законопроект.

"Обсуждения этого законопроекта внутри фракции пока нет. Его внесли, когда мы разъехались по округам и заграничным командировкам. На фракции мы не смогли его обсудить. Но, например, когда я встречаюсь с коллегами, слышу, что они не согласны с такой редакцией. Говорят, им пишут, звонят журналисты, причем даже безотносительно идеологической и ценностной ориентации. Все без исключения представители медиасообщества в той или иной мере критикуют этот проект. Это говорит об одном: не стоит рассчитывать, что в первом чтении найдутся голоса. Поскольку даже внутри фракции нет единства по этой теме. Я понимаю, что во время международного вооруженного конфликта, когда идет гибридная война, информационные атаки, действуют замаскированные враги, хочется урегулировать медиапространство. Но мы точно не можем делать врагами наши медиа. Нельзя противопоставлять их друг другу, называя одних правильными, а других – неправильными журналистами. Нельзя создавать условия позднего советского образца, когда какие-то ячейки и организации будут проверять и каким-то образом определять добропорядочность тех или иных медиа, журналистских сообществ", – сказала нардеп.

По ее мнению, власть не должна избегать критики со стороны СМИ.

"Наиболее критичными, по моему мнению, являются система наказаний, а также нормы по выявлению неправдивой информации. Мне кажется сомнительным определение инсайдерской информации и того, что будет считаться дезинформацией. Это когда-то было две газеты и можно было что-то скрыть. Сейчас это невозможно. Также часто невозможно проверить первоисточник, так как источников очень много. Если закон призван обезопасить власть (что мы читаем между строк) от возможных нападок, критических статей и программ, то это в корне неправильно. Власть сильна, когда может противостоять или конструктивно отвечать на критику. Власть становится сильнее через критику. Чем конструктивнее критика, чем шире освещение, чем публичнее обсуждение, тем легче власти. Это сразу показывает слабые места. Можно быстро отреагировать и исправить ситуацию. А если будет полный "одобрямс", все хорошо и надои, это уже будет не Украина. Надо встать над ситуацией. Речь идет о четвертой ветви власти. Признает это кто-то или нет, СМИ в Украине являются властью и гарантом демократических процессов. Мы пришли во власть благодаря таким СМИ. Не было бы их, не были бы мы все сегодня во власти. Это надо помнить", – резюмировала Верещук.

29 января народные депутаты, журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждали законопроект №2693 "О медиа", который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада.

В частности, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что СМИ будут регулироваться путем регистрации и обязательного лицензирования. Эксперт Совета Европы Криштина Розгони выступила за создание отдельного проекта закона, положения которого будут регулировать деятельность печатных и онлайн-СМИ.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором".

Законопроект "О медиа" был зарегистрирован в Раде 27 декабря 2019 года.