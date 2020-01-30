Законопроект "О медиа". В Офисе Совета Европы заявили, что между первым и вторым чтением должно быть "достаточно времени"

Верховная Рада и парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики должны ответственно принять во внимание все рекомендации и предложения медиасообщества, которые касаются законопроекта №2693 "О медиа", подчеркнула заместитель главы Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко.

Литвиненко: Для всей международной общности чрезвычайно важно, чтобы между первым и вторым чтениями законопроекта было достаточно времени Скриншот: Медійні проекти Офісу Ради Європи в Україні / YouTube

Для международного сообщества важно, чтобы представители медиа имели достаточное количество времени для того, чтобы высказать свою позицию по законопроекту №2693 "О медиа" перед тем, как документ будет принят Верховной Радой.

Об этом заместитель главы Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко заявила 29 января во время обсуждения законопроекта в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Для всей международной общности чрезвычайно важно, чтобы между первым и вторым чтениями законопроекта было достаточно времени для того, чтобы медиасообщество, медиаорганизациям имели возможность высказать свою позицию, а Верховная Рада, профильный комитет [по вопросам гуманитарной и информационной политики] – ответственно принять во внимание все рекомендации и предложения, которые поступают от медиасообщества", – сказала она.

Литвиненко также призвала усовершенствовать процедуру назначения членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы обеспечить независимость органа.

"Мы считаем, что необходимо в законопроекте "О медиа" четко определить роль Национального совета в качестве независимого регуляторного органа. Также необходимо усовершенствовать процедуру назначения членов Национального совета, чтобы избежать возможных политических влияний в будущем и действительно обеспечить то, что каждый член Национального совета является независимым представителем и он не подлежит какому-либо политическому влиянию. Также стоит иметь четкие объективные критерии отбора членов Национального совета", – добавила она.

29 января народные депутаты, журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждали законопроект №2693 "О медиа", который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада.

В частности, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что СМИ будут регулироваться путем регистрации и обязательного лицензирования. Эксперт Совета Европы Криштина Розгони выступила за создание отдельного проекта закона, положения которого будут регулировать деятельность печатных и онлайн-СМИ.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором".

Законопроект "О медиа" был зарегистрирован в Раде 27 декабря 2019 года.