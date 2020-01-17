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Профильный комитет рекомендовал направить в Раду законопроект "О медиа"

В пояснительной записке к законопроекту "О медиа" указано, что действующее законодательство в сфере медиа устарело, и новый законопроект должен создать "необходимые современные европейские условия для удовлетворения информационных потребностей граждан Украины, эффективного развития сферы предоставления аудиовизуальных медиа сервисов с использованием новых технологий".

Законопроект был зарегистрирован в Раде в декабре 2019 года
Законопроект был зарегистрирован в Раде в декабре 2019 года
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарный и информационной политики 17 января рекомендовал направить на рассмотрение парламента законопроект №2693 "О медиа". Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение поддержади восемь из 14 присутствующих членов комитета.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 27 декабря 2019 года.

В пояснительной записке к проекту указано, что действующее законодательство в сфере медиа устарело, и новый законопроект должен создать "необходимые современные европейские условия для удовлетворения информационных потребностей граждан Украины, эффективного развития сферы предоставления аудиовизуальных медиа сервисов с использованием новых технологий".

Субьектами, на которые должно распространяться действие закона, определены аудиовизуальные, печатые, онлайн-медиа и провайдеры в сфере аудиовизуальных сервисов и платформ общего доступа к информации. 

Надзор и контроль в сфере медиа, согласно документу, должен осуществлять Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Документ предусматривает новую форму регулирования деятельности медиа – совместное регулирование, для этого должен быть создан специальный орган "в форме общественного союза".

Законопроект определяет санкции за нарушение требований законодательства в сфере медиа - штраф (может налагаться Нацсоветом), ануляция лицензиии/отмена регистрации (по иску Нацсовета в суд) или запрет на распространение медиа на территории Украины (решение принимает суд). 

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором".

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