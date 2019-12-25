Власть должна осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". И осудить нарушения прав журналистов "неправильных" медиа

Ужас! На суде над подозреваемыми в убийстве журналиста "активисты" откровенно нападают на журналистов!

Удары от радикалов получил журналист Дмитрий Кучер (работает для "Шарий.net" и издания "Правовой контроль Украина"). Публичные унижения, оскорбления и угрозы, невозможность выполнять профессиональные обязанности зафиксировало на видео издание "Клименко Тайм". Толпа вымещает злобу на Дмитрия, потому что он работает на "плохого Шария".

Синяки и царапины получила еще одна журналистка из команды того же "плохого Шария" Антонина Белоглазова. Ее выталкивали из зала суда. Журналистка была вынуждена вызвать "скорую" и обращаться к Нацполиции.

Отдельно в зале суда раздаются угрозы журналистке Юлии Корзун, потому что она представляет "не такое" издание "Страна.ua".

Угрозы и нецензурная брань раздаются в адрес "неправильных" информационных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Журналистке телеканала ZIK Алле Жизневской ударили по рукам, чтобы не снимала на телефон, препятствовали при включении в прямой эфир.

Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". Осудить нарушения прав журналистов "неправильных" медиа!

Все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными! Если есть претензии к материалам медиа – подавайте жалобы в суд. А не устраивайте разборки над беззащитными журналистами!

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора