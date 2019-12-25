Клуб читателей
ГОРДОН
 
Сергей Томиленко
Сергей Томиленко

Глава Национального союза журналистов Украины.


все материалы автора

Власть должна осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". И осудить нарушения прав журналистов "неправильных" медиа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Ужас! На суде над подозреваемыми в убийстве журналиста "активисты" откровенно нападают на журналистов!

Удары от радикалов получил журналист Дмитрий Кучер (работает для "Шарий.net" и издания "Правовой контроль Украина"). Публичные унижения, оскорбления и угрозы, невозможность выполнять профессиональные обязанности зафиксировало на видео издание "Клименко Тайм". Толпа вымещает злобу на Дмитрия, потому что он работает на "плохого Шария".

Синяки и царапины получила еще одна журналистка из команды того же "плохого Шария" Антонина Белоглазова. Ее выталкивали из зала суда. Журналистка была вынуждена вызвать "скорую" и обращаться к Нацполиции.

Отдельно в зале суда раздаются угрозы журналистке Юлии Корзун, потому что она представляет "не такое" издание "Страна.ua".

Угрозы и нецензурная брань раздаются в адрес "неправильных" информационных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Журналистке телеканала ZIK Алле Жизневской ударили по рукам, чтобы не снимала на телефон, препятствовали при включении в прямой эфир.

Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных". Осудить нарушения прав журналистов "неправильных" медиа!

Все СМИ, которые работают в Украине, являются правильными! Если есть претензии к материалам медиа – подавайте жалобы в суд. А не устраивайте разборки над беззащитными журналистами!

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СМИ, Украина, журналисты, Сергей Томиленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года G
Борис ГАВРИЛЕЦ
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж G
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS