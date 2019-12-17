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В 2019 году в мире погибло 49 журналистов – "Репортеры без границ"

Количество погибших журналистов в мире в этом году является самым низким за 16 лет, число удерживаемых в заключении сотрудников медиа в этом году на 12% больше, чем в 2018-м, говорится в отчете организации "Репортеры без границ".

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Число погибших журналистов в этом году самое низкое с 2003 года
Число погибших журналистов в этом году самое низкое с 2003 года
Фото: pixabay.com

В 2019 году в мире было убито 49 журналистов, 389 сейчас находятся в тюрьме, 57 – в заложниках. Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".

"Журналистика остается опасной профессией, но количество погибших журналистов в этом году является самым низким за 16 лет", – говорится в документе.

В организации отметили, что количество убитых журналистов в этом году самое низкое с 2003 года. Оно на 44% меньше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель является, прежде всего, результатом уменьшения числа погибших журналистов в зонах боевых действий.

"Освещение конфликтов в Сирии, Йемене и Афганистане было вдвое менее смертельным для журналистов –  в общей сложности 17 журналистов были убиты в этих трех странах по сравнению с 34 в 2018 году", – говорится в отчете.

При этом число погибших журналистов в странах, где нет войн, остается таким же, как и в предыдущие годы. Так, в Мексике в 2019 году было убито 10 журналистов. "Репортеры без границ" говорят, что всего в этом году в Латинской Америке было убито 14 журналистов, что означает: Латинская Америка так же опасна для журналистов, как и Ближний Восток, где идут войны.

Число задержанных журналистов в этом году на 12% больше, чем в прошлом. Почти половина из них удерживается властями Китая, Египта и Саудовской Аравии.

Теги: Ближний Восток, Латинская Америка, заложники, Репортеры без границ, журналисты, отчет, погибшие, тюрьмы
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