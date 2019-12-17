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Песков выразил надежду, что в Украине изменят политику в отношении российских журналистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посетовал, что российские журналисты лишены возможности работать на территории Украины и высказал мнение, что украинская практика в этом вопросе не соответствует ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ.

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Песков: В Кремле были бы рады, если бы украинская сторона внесла изменения в общую практику в отношении российских журналистов
Песков: В Кремле были бы рады, если бы украинская сторона внесла изменения в общую практику в отношении российских журналистов
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что украинские власти изменят свою политику в отношении российских СМИ после слов президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов в Украину. Об этом он сообщил сегодня в комментарии журналистам, пишет ТАСС.

Песков сказал, что в Кремле "отфиксировали" слова Зеленского на брифинге в Париже, и "были бы рады", если бы с этого момента украинская сторона внесла изменения "в общую практику в отношении российских журналистов".

Пресс-секретарь российского президента считает, что украинская практика не соответствует ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ. Он посетовал, что российские журналисты лишены возможности работать на территории Украины как постоянно, так и временно.

Песков подчеркнул, что украинские СМИ при этом "свободно работают" на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права как иностранным СМИ, так и российским.

12 декабря сотрудница российского телеканала "Звезда" заявила, что съемочная группа прилетела в Киев после того, как в Париже во время пресс-конференции по итогам саммита "Нормандской четверки" Зеленский "сам пригласил журналистов в гости".

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские журналисты вели видеосъемку во время оформления документов – это является нарушением закона.

В результате съемочной группе "Звезды" запретили въезд в Украину на три года.

13 декабря в Борисполе задержали съемочную группу российского телеканала НТВ. После проверки документов корреспонденту Сергею Савину отказали во въезде в Украину, а его коллеги пересекли границу.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Дмитрий Песков, журналисты
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