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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа

Текста законопроекта о медиа, инициаторами которого являются нардепы от "Слуги народа" и депутатской группы "За майбутнє", на сайте Верховной Рады пока нет.

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Законопроект передан на рассмотрение руководства Верховной Рады
Законопроект передан на рассмотрение руководства Верховной Рады
Фото: Голос / Facebook

27 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2693, который касается средств массовой информации.

Документ называется "Проект закона о медиа". Его текста или пояснительной записки к законопроекту пока нет.

Инициаторами являются 10 народных депутатов из фракции "Слуга народа", в том числе председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, а также представитель депутатской группы "За майбутнє" Ирина Констанкевич.

Законопроект передан на рассмотрение руководства Верховной Рады, отмечается на сайте парламента.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором".

20 ноября, по данным LIGA.net, сотрудники министерства и Ткаченко в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа презентовали черновик закона по урегулированию деятельности СМИ. В частности, ожидалось, что в законопроекте о медиа будет норма регистрации онлайн-СМИ, которые работают в Украине, а также регистрация соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью последующего их налогообложения.

Теги: Верховная Рада, СМИ, народные депутаты, Александр Ткаченко, законопроект, Ирина Констанкевич
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