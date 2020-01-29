Обсуждение закона "О медиа": Ткаченко заявил, что СМИ будут регулироваться путем регистрации и обязательного лицензирования

Сегодня народные депутаты, журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждают законопроект №2693 "О медиа", который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада.

Сегодня во время общественного обсуждения законопроекта №2693 "О медиа" председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о двух типах регулирования средств массовой информации. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, цифровых платформ и так далее", – отметил Ткаченко.

По его словам, на сегодняшний день медиасфера регулируется законами, которые были приняты еще в середине 90-х годов, потому многие подходы уже устарели.

"Какие субъекты будет регулировать этот закон? Это аудиовизуальные медиа, субъекты в сфере печатных медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, платформы общего доступа к информации, поставщики электронных коммуникационных услуг", – подчеркнул глава комитета.

Ткаченко рассказал, что разработчики законопроекта в ходе работы над ним исходили из законодательных требований Европейской конвенции по правам человека, практик Европейского суда, Европейской конвенции о трансграничном телевидении, директив Европейского парламента.

Он сказал, что регуляция медиарынка будет проводиться с помощью предписаний и штрафов, однако Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не имеет полномочий лишить СМИ лицензии – это происходит через суд.

Законопроект не охватывает физических лиц, сайты различных компаний, онлайн-игры, а также деятельность медиа во время избирательных кампаний.

Заместитель главы Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко высказала мнение, что закон предусматривает чрезмерное регулирование, что может создавать почву для коррупции.

Представитель ЕС Мартин Клауке, в свою очередь, отметил, что чем больше украинская власть будет придерживаться стандартов ЕС в медиасфере, тем больше шансов, что Украина получит деньги на это направление.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев "положения о требованиях и стандартах новостей", механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что власти не собираются регулировать стандарты новостей. Министр утверждает, что правительство собирается "ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с РФ и в связи с возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором".

Законопроект "О медиа" был зарегистрирован в Раде 27 декабря 2019 года.