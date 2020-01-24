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"Много жарких дискуссий". Разумков заявил, что законопроект о медиа будет дорабатываться

Спикер парламента Дмитрий Разумков сказал, что в законопроекте о медиа "есть правильные вещи", но некоторое из них требуют дополнительных консультаций.

Разумков прокомментировал законопроект о медиа
Разумков прокомментировал законопроект о медиа
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Законопроект о медиа будет дорабатываться с учетом мнения журналистского сообщества. Об этом 23 января во время брифинга в Одессе сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

"По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций", – сказал он.

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн). 

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект "очевидно враждебным" по отношению к сотрудникам украинских СМИ.

В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Теги: СМИ, Украина, журналисты, парламент, законопроект, Дмитрий Разумков
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