Принятие законопроекта о дезинформации позволяет привлечь любого к ответственности за перепост из соцсетей – "Институт массовой информации"

Министерство культуры, молодежи и спорта не должно вносить в Раду законопроект о борьбе с дезинформацией и регулировании деятельности украинских журналистов, если же он будет внесен – нардепам не стоит его поддерживать. К такому выводу пришли эксперты "Института массовой информации".

Законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней, который презентовало Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, содержит неоднозначные нормы, которые являются недопустимыми в демократическом обществе, а также нарушает принципы существования Украины как правового государства. Об этом говорится в анализе проекта закона, который 21 января опубликовал на своем сайте "Институт массовой информации" (ИМИ).

Эксперты усмотрели в предложенном документе три ключевые угрозы:

введение узкого понятия дезинформации как сугубо недостоверной информации по вопросам, которые имеют большую общественную значимость, и введение ответственности за дезинформацию;

создание специального государственного органа – Уполномоченного по вопросам информации – и наделение его широкими и монопольными полномочиями в сфере информации;

создание специального органа – Ассоциации профессиональных журналистов Украины (АПЖУ).

"Во-первых, реагирование на такую общественно опасное действие, как распространение недостоверной информации об общественно важных вопросах, осуществляется не правоохранительными органами по процедуре, уже предусмотренной уголовным законодательством, ...а вновь созданным институтом уполномоченного по вопросам информации, статус и полномочия которого вызывают много вопросов. В то же время реагирования на дезинформацию со стороны других субъектов не предусмотрено. Во-вторых, субъектами дезинформации является не только СМИ или должностные лица, но и обычные граждане, которых законопроект называет "распространителями информации". Это позволяет привлечь к уголовной ответственности любого просто за перепост какой-то информации в социальных сетях", – пишет ИМИ.

Уполномоченный, по замыслу авторов законопроекта, не будет государственным служащим. Вместе с тем его предполагается наделить чрезвычайными полномочиями вмешиваться в любой аспект информационной деятельности в Украине без наличия предупредительных механизмов против злоупотреблений.

"Чрезвычайные полномочия ...уполномоченного базируются не на экспертных заключениях или другом всестороннем и объективном анализе информации, а на собственных убеждениях уполномоченного или его представителей и на их личном представлении о наличии или отсутствии в той или иной информации признаков дезинформации. Такой механизм не соответствует международным обязательствам Украины, в частности положениям ст. 10 Конвенции по правам человека и основоположных свобод и судебной практике Европейского суда по правам человека", – считают эксперты.

Наконец, создание АПЖУ несет риски появления в профессиональной медиасреде лиц, которых лишь формально можно считать журналистами, опасаются в институте.

"В ее ряды могут вступить абсолютно все: и чернушники, и титушки, и апологеты "русского мира... Отказано в членстве в АПЖУ только некоторым категориям граждан, в том числе иностранцам, членам руководящего состава политических партий, лицам, имеющим непогашенную судимость, занесенным в перечень тех, кто представляет угрозу нацбезопасности, и сотрудникам "санкционных" медиа. Создается впечатление, что ты можешь быть махровым джинсовиков и гордо титуловаться "профессиональным журналистом"", – говорится в публикации.

Предложенный законопроект не выполняет функций защиты украинского общества от распространения общественно вредной информации, а создает механизмы тотального контроля за информационным пространством, резюмируют эксперты ИМИ. Они призвали министерство не вносить его в парламент, а если это произойдет, то депутатам необходимо отклонить документ.

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект "очевидно враждебным" по отношению к сотрудникам украинских СМИ.