Томиленко о законопроекте о дезинформации: Ключевая идея Минкульта – введение лицензирования журналистской профессии

Министерство культуры, молодежи и спорта должно откровенно представить свои реальные намерения по государственному регулированию деятельности украинских журналистов, а не маскировать законодательные инициативы под закон о борьбе с дезинформацией, заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Законопроект о дезинформации, представленный Министерством культуры, молодежи и спорта, является очевидно враждебным по отношению к украинским журналистам, его цель – контроль над медиа и журналистами. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Министерство культуры должно откровенно представить свои реальные намерения, а не маскировать законодательные инициативы под закон о борьбе с дезинформацией. В опубликованной Минкультом сравнительной таблице к проекту закона детализируется усиленное государственное регулирование деятельности украинских журналистов, вводится должность правительственного уполномоченного по блокированию информации и медиа (по ускоренной судебной процедуре), вводится уголовная ответственность – с заключением до семи лет", – написал Томиленко.

В инициативе Минкульта говорится, что государство будет предоставлять СМИ "индекс доверия", который будет действовать один год.

"О доверии говорится и в работе уполномоченного по вопросам информации. Именно через "электронную систему доверия" он потребует от СМИ "опровержения дезинформации" и будет пугать дальнейшим судебным преследованием. Кстати, у уполномоченного есть право просить заблокировать доступ в Украине к любому сайту или, например, Telegram-каналу, если он анонимный, чем нарушает требования по прозрачности распространителей массовой информации в сети интернет. Ключевая идея Минкульта – введение по сути лицензирования журналистской профессии", – подчеркнул глава НСЖУ.

По его словам, после введения в действие такого закона в Украине будут работать журналисты и "профессиональные журналисты".

"Признанные чиновниками "профессиональные журналисты" получают определенные преимущества в доступе к информации и специальный порядок расследований дел против них (если есть уголовное дело) и атак на них (в случае нападения). Также "профессиональный журналист" получает право "на ежегодный отпуск продолжительностью 36 календарных дней за счет субъектов в сфере медиа", – рассказал Томиленко.

Он добавил, что борьба с дезинформацией путем цензуры и "зачисток" информационного пространства от неудобных и "неручных" журналистов и медиа – "это точно не демократия".

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положение "о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть повышение ответственности за нарушение законодательства об информации".

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло "терминологическое недоразумение" из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах его министерства. "Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", – сообщил Бородянский.

22 ноября Минкульт и нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко презентовали в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа черновик законопроекта по урегулированию деятельности СМИ. Среди предложений – создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации для мониторинга СМИ на предмет дезинформации, административная и уголовная ответственность за распространение дезинформации.

4 декабря в здании Национального союза журналистов Украины состоялась публичная дискуссия по поводу медиаинициатив Бородянского, на которую сам министр не пришел.

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.