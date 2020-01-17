Швец: Информационная политика "Слуги народа" просто провальная. И законопроект о дезинформации это лишний раз доказывает

Швец: Меня, как фрилансера, сильно повеселило, что какие-то удивительные люди будут определять, журналист я или нет Фото: Леонид Швец / Facebook

Представленный министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским законопроект о дезинформации лишний раз доказывает провал информационной политики "Слуги народа", сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист Леонид Швец.

"Пусть даже не пытаются. Любая попытка государства отрегулировать сферу свободы слова ничем абсолютно не закончится. Я понимаю, там есть благородный повод: мы находимся в состоянии войны с РФ, на нашей территории действуют российские органы пропаганды и с этим нужно что-то делать. Но сфера национальной безопасности никакого отношения к свободе слова не имеет. Для этого есть соответствующие органы, которые знают, за какие веревки дергать, на какие кнопки нажимать, кому какие мозоли отдавливать. Такие вопросы решаются через перекрытие незаконного финансирования и так далее. А цензура – это просто безумие. Да и никто выполнять эти требования не будет. Государство лишний раз, непонятно зачем, демонстрирует свое бессилие", – подчеркнул журналист.

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен свой телеканал.

"Меня, как фрилансера, сильно повеселило, что какие-то удивительные люди будут определять, журналист я или нет. Ну, давайте мы определим, Бородянский министр или нет? Или нардепы – действительно ли они законодатели? В общем, инициатива нехорошая. Хочется, чтобы это безумие закончилось и люди занялись своим делом. Я не понимаю, зачем продвигать этот законопроект. Возможно, в Бородянском менеджер побеждает журналиста. Но это политика – здесь не получится, как на телеканале. Тут надо убеждать самую непростую, сложную часть общества – ту, которая работает в информационной сфере. Нам сложно что-то втюхать или на уши повесить. Не умеете с нами работать? Ну а чего вы тогда там пасетесь? Возвращайтесь работать на телеканал. Кстати, Зеленскому очень нужен свой канал. Вот Бородянский как раз этим занялся бы. Было бы больше пользы. Потому что информационная политика "Слуги народа" просто провальная. И данный законопроект это лишний раз доказывает", – резюмировал Швец.

Сегодня министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положение "о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть повышение ответственности за нарушение законодательства об информации".

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло "терминологическое недоразумение" из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах его министерства. "Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества", – сообщил Бородянский.

22 ноября Минкульт и нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко презентовали в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа черновик законопроекта по урегулированию деятельности СМИ. Среди предложений – создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации для мониторинга СМИ на предмет дезинформации, административная и уголовная ответственность за распространение дезинформации.

4 декабря в здании Национального союза журналистов Украины состоялась публичная дискуссия по поводу медиаинициатив Бородянского, на которую сам министр не пришел.