"Какой суке так хочется цензуру ввести и какой идиот за это дерьмо проголосует?" Соцсети обсуждают законопроект о дезинформации

Представленный 17 января министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, вызвал оживленную дискуссию в соцсетях.

17 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн). Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать "законопроект о запрете на профессию журналиста", – отметила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

"После ознакомления со всей 131 страницей законопроекта Минкульта у меня к вам, друзья, один вопрос: как думаете, если этот законопроект в таком виде примут, что скорее произойдет с редакциями, где ведут антикоррупционные расследования? 1. Их успеют раньше посадить на семь лет? 2. Они сначала через многомиллионные штрафы обанкротятся?" – задалась вопросом экс-заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова.

"Изменения в стране нельзя начинать не с реформ, а со свертывания свобод. В частности, свободы слова. Поскольку Владимир Зеленский является гарантом демократии в стране, было бы самым правильным организовать еще один пресс-марафон для журналистов. На кону слишком многое", – поделилась мнением украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

"Это условное название "Закон о дезинформации" – это откровенная мистификация. Поскольку закон никоим образом не призван противодействовать российской информационной агрессии и любой дезинформации", – подчеркнула общественный деятель, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Диана Дуцик.

"Закон о борьбе с дезинформацией" – это опасная инициатива от начала и до конца. Обсуждать его можно, совершенствовать можно, но даже обсужденный и усовершенствованный (что тоже не факт) законопроект будет оставаться опасным. Потому что будете пытаться регулировать то, что не поддается никакой регуляции", – считает политтехнолог Алексей Мустафин.

"Почитал сравнительную таблицу к порождению сумрачного гения Минкульта – закону о дезинформации. Новые лица и свежие идеи, как же. Живем по заветам Черномырдина – что ни строим, получается или КПСС, или автомат Калашникова. Господа, что за чушь вы несете? Какие съезды и региональные советы профессиональных журналистов? Какие дела о дисциплинарной ответственности? С каких, простите, хренов, кто-то будет решать, какой я там журналист – профессиональный или не сильно?" – спросил журналист, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

"Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало текст проекта закона о борьбе с дезинформацией и регулировании деятельности СМИ. По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, закон имеет целью противостоять российской дезинформации. Однако журналистское сообщество считает, что эта инициатива, вероятно, будет использована как инструмент для травли украинских журналистов", – отметил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Вопрос – как вы относитесь к инициативе министра Бородянского о дезинформации и борьбе с ней. Кто не в курсе – там делят журналистов на наших и ихних, рейтинг своих журналистов и вплоть до уголовного наказания до семи лет блогерам. Дам прямую речь, потому что журналисты запикали ответ. И я их понимаю. "Я их инициатив маму в рот еб...л". Считаю свое мнение экспертным", – заявил бизнесмен Гарик Корогодский.

"На вопрос, что будет, если кто-то из журналистов не выявит желания вступать в эту организацию (в проекте закона говорится о создании организации журналистского самоуправления, "которая будет следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов". — "ГОРДОН"), министр Бородянский ответил: "Он сможет быть просто журналистом". Гггг. Спецнашивки нашивать будем? У меня есть предложения. Западный опыт!" – иронизирует журналист, колумнист издания "ГОРДОН" Евгений Кузьменко.

"После презентации законопроекта о контроле СМИ, который замаскировали под красивым названием "О противодействии дезинформации", возникает всего один вопрос: какой суке так хочется цензуру ввести и какой идиот за это дерьмо проголосует? Это же надо, как рашизмом дыхнуло. Если будут в ВР голосовать за войну против свободы слова, то нахер этих. Потому что ни путинской, ни советской цензуры допустить нельзя. И это то, за что не только можно, но и нужно выходить на Майдан", – написал бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

"Когда заработает закон Минкульта о дезинформации, журналисты скажут: "А как это мы такое прое...ли?" – а им ответят: "Так вы же тогда очень важную тему обсуждали – несуществующую отставку Гончарука [премьер-министр Украины Алексей Гончарук]", – предположила шеф-редактор и сооснователь издания "theБабель" Катерина Коберник.