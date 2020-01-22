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Сергей Щербина
Сергей Щербина

Украинский журналист.


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С каких хренов по закону о дезинформации кто-то будет решать, профессиональный я журналист или не сильно?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Почитал сравнительную таблицу к порождению сумрачного гения Минкульта – закону о дезинформации.

Новые лица и свежие идеи, как же. Живем по заветам Черномырдина – что ни строим, получается или КПСС, или автомат Калашникова.

Господа, что за чушь вы несете? Какие съезды и региональные советы профессиональных журналистов? Какие дела о дисциплинарной ответственности?

С каких, простите, хренов, кто-то будет решать, какой я там журналист – профессиональный или не сильно? С каких хренов, например, мне с 10-летним стажем в профессии и карьерой от студента – вечернего редактора ленты и до главреда информационного агентства идти кланяться к представителям определенных вами же организаций, чтобы меня приняли в ваш же комсомол и потом "пропесочивали на месткоме" по заявлению любого лица, которому что-либо стало обо мне известно, согласно вашему же закону?

Да сейчас, побежал – волосы назад. Которых нет уже. С каких хренов кто-то будет определять профессионализм журналистов, которые работают под моим началом? Это вообще-то я решать должен, какие они профессионалы. А не какая-то публика из НГО, удачно добежавшая со своими нездоровыми идеями всеми покомандовать.

P.S. Прошу считать, что я поучаствовал в публичных обсуждениях сего опуса 28-го числа.

P.P.S. Давно здесь сидим, тактику прекрасно понимаю. Напихать в первичный проект невероятной херни, чтобы потом сделать пару шагов назад и продать в качестве компромисса. Так вот, любое усиление регулирования государством сферы медиа закончится большой бедой. Запомните этот твит.

Источник: Сергій Щербина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Минкульт, Сергей Щербина, журналисты
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